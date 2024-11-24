لاعب الفتح لم يكن صاحب اللمسة الأخيرة! .. خبير تحكيمي يقدم الدليل على صحة هدف صالح الشهري "الملغي"

بعد إلغاء هدف صالح الشهري في مرمى الفتح..

يبدو أن صالح الشهري، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، كان ضحية لقرار تحكيمي جدلي للغاية، ألغى هدفًا مبكرًا له في شباك الفتح، خلال المباراة التي انتهت بفوز العميد بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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اللقطة كانت في الدقيقة 17، أثناء قيام عبد الإله هوساوي بتنفيذ ركلة ركنية لصالح الاتحاد، وسط تواجد كثيف من لاعبي الفريقين، ما أسفر عن تشتيت خاطئ من لاعب الفتح مروان سعدان، قبل أن تصل الكرة إلى الشهري الذي أودعها في الشباك، إلا أن الحكم سلطان الحربي قرر عدم احتساب الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بداعي سقوط اللاعب في مصيدة التسلل.

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وذكر الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، أن قرار الحكم كان صحيحًا بإلغاء هدف صالح الشهري، معللًا بقوله "مروان سعدان، لاعب الفتح، هو من لمس الكرة قبل وصولها إلى الشهري الذي كان متسللًا، لكن سعدان لم يسيطر على الكرة أصلًا، والتي وصلت إليه بسرعة فائقة وفي مساحة ضيقة، فحاول تشتيتها ولكنها انحرفت من قدمه، وهذه الحالة لا تعد تمريرًا للخصم يتنفى معه التسلل، وبالتالي قرار الحكم صحيح بالإلغاء".

وفي هذا السياق، أقرّ الخبير التحكيمي جمال الشريف، أيضًا، عبر "الميدان الرياضي"، بصحة قرار الحكم بإلغاء هدف الشهري، لأن اللاعب كان في موقف تسلل بالأصل، والكرة منذ وصلت إليه، كان اللاعب في موقع خطأ.

في المقابل، قال الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عبر فضائية SSC، إن قرار الحكم كان خاطئًا بإلغاء هدف صالح الشهري، والذي كان صحيحًا - على حد قوله - موضحًا أن لاعب الفتح لم يكن صاحب اللمسة الأخيرة، قبل وصول الكرة إلى مهاجم الاتحاد.

وأوضح "صالح الشهري كان في موقف تسلل بالبداية، ولكن أثناء تشتيت مروان سعدان للكرة، فإنها لمست لاعب الاتحاد سعد الموسى، ما يجعلها لعبة جديدة، وهنا لم يكن الشهري في وضع تسلل أثناء وصول الكرة إليه، وكان ينبغي استخدام تقنية التسلل شبه الآلي، من أجل توضيح وضع اللاعب في ذلك الوقت، ولكن بالعين المجرد، فإن الشهري لم يكن متسللًا، وبالتالي كان ينبغي احتساب الهدف".

GOAL

وفاز الاتحاد بثنائية فابينيو وحسام عوار، ليعتلي صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الهلال الذي هبط للوصافة، بخسارته أمام الخليج (2-3)، بينما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.