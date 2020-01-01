إكمال البريميرليج يعني الاستغناء عن حقوق البث التلفزيوني

اتفاق مبدئي قد يقلل من الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها البريميرليج بسبب فيروس كورونا

قد يكون الحل لإكمال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز في لعب ما تبقى من المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون حضور جماهيري.

وكان البريميرليج قد توقف في الثالث عشر من مارس الجاري، ومن المقرر وفقًا للمتفق عليه حاليًا أن يستأنف بداية من الثلاثين من إبريل المقبل.

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وستتشارك بي تي سبورتس وسكاي الحقوق الحصرية للمباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أجروا بالفعل محادثات حول عرض مباريات إضافية.

وستكون هذه المباريات هي التي ستلعب عقب استئناف المسابقات والتي من المفترض أن تتم خلف أبواب مغلقة وبدون حضور جماهيري.

ولكن مسيري القنوات الناقلة يرون أنهم على الأرجح لن يتمكنوا من عرض جميع المباريات المتبقية مجانًا إضافة لأن الجدول المضغوط سيجعل العديد من المباريات تلعب في آن واحد.

وفي الوقت ذاته، يريد رؤساء الأندية ضمان نقل المباريات كلها بشكل مباشر لكي لا تضطر الجماهير إلى الخروج من بيوتها والذهاب إلى الملاعب.

وسيجعل هذا الأمر شبكة بي تي سبورتس وكذلك سكاي يلجأون إلى عرض المباريات بشكل مجاني من أجل توفير فرصة المشاهدة المباشرة للجماهير من بيوتهم.

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يذكر أن هناك اجتماعات في الفترة الحالية من أجل تحديد الكيفية التي سيستكمل بها الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.