إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحي لنادي الزمالك

هل وقع رمضان صبحي لنادي الزمالك؟

أكد إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، على أن مسألة انتقاله نجله شريف إلى صفوف بيراميدز لم يحسم بعد، مشيرًا إلى أنه لم يحدد الفريق الذي سينتقل له، في ظل تلقيه العديد من العروض.

شريف إكرامي كان أعلن خلال تصريحات صحفية سابقة، عن أنه سيرحل عن صفوف الأهلي بنهاية عقده مع الفريق الأحمر، في ظل عدم رغبة ناديه في تجديد عقده.

إكرامي الشحات قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مسألة انتقال شريف إلى بيراميدز موضوع سابق لأوانه، وقد نشهد الفترة المقبلة دخول الأهلي في مفاوضات معه من أجل تجديد عقده".

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وتابع: "كل شيء وارد بشأن مستقبل شريف، وقد نجده يخوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر، وكل ما يقال حول تجميده بالنادي الأهلي ليس له أساس من الصحة".

وعلق إكرامي على كل ما يثار حول توقيع رمضان صبحي لنادي الزمالك، حيث قال: "هل من حقه التوقيع لأي فريق آخر؟".

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واستطرد قائلًا: "رمضان صبحي معار من هيدرسفيلد الإنجليزي، ومن المفترض أن يعود بعد نهاية إعارته مع الأهلي".

واختتم إكرامي تصريحاته قائلًا: "من الأفضل العودة إلى أوروبا مجددًا، وأعتقد أنه نضج الآن وعليه الاستمرار في إنجلترا أو الرحيل لأي دوري أوروبي آخر".

رمضان صبحي ينهي إعارته في صفوف الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ليعود مجددًا إلى صفوف فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي.