إكرامي: التتويج بالدوري ليس إنجازاً ولن أرحل إلا في حالة واحدة

حارس الأهلي لن يرحل عن فريقه إلا في حالة واحدة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن تتويج فريقه ببطولة الدوري، لا يعد إنجازاً بالنسبة للقلعة الحمراء.

وحصل الأهلي على بطولة الدوري، مساء أمس بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: "هناك أمور واضحة للجميع هذا الموسم، وهي ان الأهلي عانى من صعوبات كثيرة طيلة الموسم".

وواصل: "الأهلي كبير وبطل في كل الظروف، نحن معتادون على ذلك ما فعلناه ليس إنجازاً، الدوري في الجزيرة ولن يخرج منها".

وتابع: "التفكير في الخروج من الأهلي، سيكون في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن النادي لا يريدني، فالأهلي بيتي وأنا أبذل قصارى جهدي سواء داخل الملعب عندما أشارك، أو على الجانب المعنوي خارج الملعب".

الجدير بالذكر أن الأهلي، سيختتم مشواره في مسابقة الدوري، مساء الأحد القادم، عندما يواجه الزمالك في الجولة الأخيرة من المسابقة على استاد برج العرب بالإسكندرية.