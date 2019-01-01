ميتشو: سأرسل وكيلي لإنهاء علاقتي بـ"الزمالك"

مرتضى يتخلف عن جلسته مع ميتشو، والمدرب الصربي يؤكد على اقتراب رحيله.

كشف المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن أنه أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء بشكل رسمي.

مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن عن أن قراره النهائي بشأن مستقبل ميتشو مع الفريق الأبيض، سيتم الإعلان عنه مساء اليوم الإثنين.

ميتشو قال خلال تصريحات لموقع يلا كورة: "سأرسل وكيلي إلى الزمالك للاتفاق على صيغة إنهاء التعاقد بين الطرفين".

المدرب الصربي تابع: "لم يحدث شيئًا مع إدارة الزمالك، سأرسل وكيلي لإخراجي من هذا الموقف، وإنهاء العقد مع القلعة البيضاء".

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سريدوفيتش واصل: "سأجتمع مع إدارة الزمالك قريبًا، ولكن وكيلي يحتاج الآن لإيجاد صيغة مناسبة للانفصال بيني وبين الزمالك، وبعدها قد أتحدث عن أمور أخرى".

ولم يعقد مرتضى منصور جلسته مع ميتشو، حيث كان مشغولًا باستقبال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قبل الخروج معه من مقر نادي الزمالك.

غياب رئيس الزمالك دفع ميتشو إلى الرحيل عن النادي دون عقد الجلسة، ولكن كل المؤشرات تشير إلى أن المدرب الصربي ستتم إقالته خلال الساعات المقبلة.