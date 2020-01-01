إقالة ملتقط الصورة الأجمل في تاريخ برشلونة الحديث

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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة قد قام بإنهاء عقد المصور الذي قام بالتقاط أفضل صورة تلخص مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة.

والتقطت هذه الصورة في مارس من العام 2017، وتحديدًا ليلة الريمونتادا التاريخية التي قام بها برشلونة على ملعب كامب نو أمام باريس سان جيرمان.

ليلتها كان برشلونة قد خسر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي العاصمة الفرنسية بأربعة أهداف نظيفة، ليقلب الأمور إيابًا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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وبعد نهاية المباراة وتحقيق المعجزة، توجه ليونيل ميسي إلى مدرجات برشلونة من أجل الاحتفال مع الجماهير بهذه اللحظات التاريخية المليئة بالمشاعر.

ومن بين الجماهير الحاضرة خلف المرمى الذي احتفل عنده ميسي كان سانتياجو جارسيس، المصور المكسيكي الذي التقط إحدى أفضل صور النجم الأرجنتيني على الإطلاق.

ولكن بعد ثلاث سنوات من تلك الليلة، أبلغ المصور المكسيكي أنه لن يستمر مع برشلونة بعد نهاية عقده والذي لن يتم تجديده دون إبداء أسباب.

وبناء على ذلك، فلن يستمر المصور البالغ من العمر 45 عامًا في برشلونة لأكثر من ذلك، على الرغم من تلك الصورة التي حققت انتشارًا كبيرًا.

ويقول الكثيرون إنها أفضل صورة تم التقاطها لميسي وتعتبر تلخيصًا لمسيرته في برشلونة، وتمت مقارنتها مع صورة بيليه في مونديال 1958 ومع صورة مارادونا في مونديال 1986.

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يذكر أن برشلونة لم يحقق دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة حيث خرج على يد يوفنتوس من الدور ربع النهائي، ولكن ليلة الريمونتادا تبقى تاريخية بكل المقاييس.