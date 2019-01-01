إقالة مدرب شبيبة الساورة عقب التعادل أمام الأهلي

قرار صارم من إدارة النادي الجزائري تجاه المدرب

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أقالت إدارة نادي شبيبة الساورة الجزائري، المدير الفني نبيل نيجيز، بسبب التعادل أمام الأهلي، والتفريط في الثلاثة نقاط في مشوار الفريق الإفريقي.

وكان شبيبة الساورة تعادل أمام الأهلي، أمس، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية، أن الإقالة جاءت بعد فشل المدير الفني في تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان الساورة متفوقًا على الأهلي بهدف حتى الدقيقة 85 التي تعادل بها الأهلي، وفشل المدرب في خطف الثلاثة نقاط.

وكان شبيبة الساورة تلقى هزيمة ثقيلة أمام سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.