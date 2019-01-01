الحائلي عن إقالة سييرا: لست مستعدًا لخسارة المدرج الاتحادي

رئيس الاتحاد يتحدث عن إقالة المدرب التشيلي ويصفه بالمُحبَط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أسباب إقالة التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، ولصفًا إياه بالمُحبَط.

إدارة العميد قررت اليوم السبت، إقالة المدرب التشيلي بعدما تلقى الفريق الهزيمة أمام الوحدة بهدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وتم تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة، لحين دراسة التعاقد مع مدرب أجنبي آخر.

وقال الحائلي في رسالة، عبر برنامج "الدوري مع وليد": "ليس لدي أي استعداد أن أخسر المدرج الاتحادي، عملت 7 سنوات في الاتحاد من أجل كسب حبهم ورضاهم".

وأضاف: "حاولت دعم سييرا من أجل استقرار الأجهزة التدريبية في النادي، لكن للأسف المدرب ليس لديه أي شيء يقدمه ومُحبَط ومصر على قناعاته، لذلك قرر إقالته".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 15 في المركز الثاني.