مباراة تحدد مصيره .. فنربخشه يخطط لإقالة جوزيه مورينيو

المدرب البرتغالي يعيش موسمًا صعبًا في تركيا

بات مستقبل جوزيه مورينيو مع فريقه فنربخشه التركي على المحك، وذلك في أعقاب الخسارة الأخيرة أمام بشكتاش في الدوري التركي.

الخسارة زادت الفارق بين فنربخشه وحلطة سراي في صدارة الدوري التركي إلى 6 نقاط، مما جعل ثقة النادي والمشجعين بالمدرب البرتغالي تهتز، خاصة في ظل الخروج من الكأس والموقف الصعب في الدوري الأوروبي.

النادي التركي يتواجد في المركز الـ15 من مرحلة الدوري برصيد 8 نقاط فقط جمعها من 5 مباريات، ومن المتوقع أن تحسم المواجهة القادمة أمام أتلتيك بلباو مصير الفريق في البطولة، حيث ستحد الخسارة كثيرًا من فرصه في التأهل للدور القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة آس الإسبانية أوضحت أن إدارة فنربخشه لم تعد ترى في "السيشال وان" الخيار المثالي للجلوس على دكة بدلاء الفريق، وقد تُعجل الخسارة أمام بلباو، إن حدثت، في إقالته ورحيله عن النادي.

يُشار إلى أن مورينيو بدأ مسيرته المهنية بطريقة رائعة، حيث توج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وحقق نجاحات عظيمة مع تشيلسي والإنتر، لكن مسيرته أخدت في التراجع تدريجيًا حتى انتهى به المطاف خارج حسابات جميع الأندية الكبيرة، وقد أقيل من تدريب روما قبل بدء مهمته مع فنربخشه.