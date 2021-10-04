بعض جمهور الهلال يُطالب بإقالة المدرب

حذر الصحفي عبد العزيز السويد من إقالة ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، مشيرًا إلى أن ذلك قد يُبعد المدربين الكبار عن الدوري السعودي ويُقلقهم من العمل به.

جارديم لا يعيش وضعًا جيدًا في الهلال، إذ رغم أن النتائج جيدة نسبيًا إلا أن شريحة كبيرة من الجمهور الأزرق يرون أن أداء الفريق دون المستوى وأن المدرب البرتغالي لا يستفيد باللاعبين المتاحين له خاصة الأجانب.

وقد أطلقت جماهير الهلال خلال الأيام السابقة عدة حملات عبر تويتر طالبت خلالها الإدارة بقيادة فهد بن نافل إقالة المدرب قبل فوات الأوان والتعاقد مع مدرب جديد قادر على الاستفادة من نجوم الفريق وعلى رأسهم ماتيوس بيريرا وموسى ماريجا وأندريه كاريلو.

السويد أوضح أن تحكم جمهور تويتر بقرارات إدارات الأندية السعودي مرفوض تمامًا وبدأ يُصبح مشكلة حقيقية في كرة القدم السعودية، محذرًا من أن الصحافة العالمية ستنظر للدوري السعودي نظرة مختلفة حال تمت إقالة مدرب كبير مثل جارديم بعد 6 مباريات فقط من عُمر الدوري.

وأضاف "الجمهور يُقيم المدرب حسب النتائج، وليس فقط المدرب بل الإدارة والمدرب واللاعبين جميعًا، أي مجموعة تتجه لشن حملة في تويتر لدعم أو هدم أي شخص".

تابع "مسؤولو الهلال جلبوا مدربًا كبيرًا وجلسوا معه واستمعوا له، عليهم منحه الفرصة الكاملة لبناء الفريق الذي يُريده، لكن إقالته ستكون قرارًا خاطئًا، ما الذي يُمكن أن يقوله جارديم للصحافة العالمية وقد أقيل بعد 6 مباريات فقط في الدوري".

أتم "إقالة جارديم ستُبعد المدربين الكبار عن الدوري السعودي لأن كل مدرب سيخاف أن تُدمر مسيرته الكروية هنا في السعودية، حال تمت إقالته بعد 6-7 مباريات وأن يكون ذلك القرار بناءً على تقييم شخص أو مجموعة من الجماهير شنت حملة ضده في تويتر".

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد في الصدارة والذي لعب 7 مباريات.