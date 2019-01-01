إفريقيا مع جول – جيان: لن أنسى هدف "جدو" و"كاف" لم ينصف أبو تريكة وصلاح "فخر" إفريقيا

جول يحاور أبرز لاعبي المنتخب الغاني قبل أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أيام قليلة وينطلق الحدث الإفريقي الكبير، الذي ينتظره الكثير من عشاق الكرة بالقارة السمراء، من أجل الاستمتاع بنجوم الساحرة المستديرة من أقوى دوريات العالم.

صلاح وماني ومحرز وغيرهم، نجوم ساطعة في سماء القارة السمراء، يحملون لواء منتخباتهم من أجل الفوز بالكأس الغالية التي ستقام في مصر.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات.

وتواصل "جول" مع نجم المنتخب الغاني أسامواه جيان للحديث عن بطولة إفريقيا المقبلة التي ستقام في مصر، وفرص النجوم السمراء في تحقيق اللقب.

تحدث أسامواه جيان في البداية عن بيان اعتزاله الذي أصدره مؤخرًا قبل تدخل رئيس غانا، وتراجع مهاجم النجوم السمراء حيث قال: "الأزمة تم حلها بعد تدخل رئيس غانا، وسأكون متواجد مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف مهاجم قيصري سبور التركي: "الأزمة كانت بسبب شارة القيادة كما ذكرت في البيان، ولكنني أرغب في الاستمرار بلعب كرة القدم، جسدي وعقلي يريدان المزيد من كرة القدم".

وعن البطولة، قال جيان: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التواجد في النهائي مثل المنتخبات الكبيرة في البطولة مثل مصر والمغرب والسنغال وغيرهم من بين الأبرز البلدان المشاركة في البطولة، ومواجهة الكاميرون غير متوقعة ولكن نسبة صعودهم من مجموعتنا أكبر من المشاركين الأخرين".

وتذكر جيان بطولة 2010 عندما خاضوا النهائي أمام مصر في البطولة التي أقيمت في أنجولا، حيث قال: "لن أنسى هدف محمد ناجي جدو، كان هدفًا رائعًا، وكنت سأحقق التعادل لولا خروجي".

وأضاف: " عصام الحضري حارس كبير، من أفضل الحراس الذين واجهتهم طوال مسيرتي، أنه من الأفضل في إفريقيا على مر التاريخ".

واتجه حديث جيان للحديث عن أبو تريكة، حيث قال: "أبو تريكة لاعب رائع، كان له إمكانيات كبيرة، الاتحاد الإفريقي لم يكن منصفًا له، كان يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي".

وكشف جيان عن تلقيه بعض العروض من الدوري المصري الممتاز مؤخرًا قائلًا: " تلقيت عروضًا في وقت سابق من مصر ولكنني لن أذكر أسم الفريق، أعلم أن الجماهير هناك تحب أن ترى جيان لاعبًا في الدوري المصري، لذلك إذا وجد عرضًا جيدًا سأوافق بالطبع".

وعن محمد صلاح، قال جيان: " ما قدمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا وحفاظه على لقب هداف الدوري الإنجليزي شيء يدعو للفخر، ليس للمصريين فحسب، بل يجب أن يفخر به الجميع في إفريقيا" مشيرًا أن ماني أيضًا لاعبًا له شأن كبير.

واختتم مهاجم المنتخب الغاني، أن زالاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، أفضل مدرب تعامل معه عندما كان لاعبًا في العين الإماراتي.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا في المنافسات التي ستقام في مصر.