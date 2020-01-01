إصابة نيمار وخروجه تحت صافرات الاستهجان

نيمار يتعرض للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي

تعرض النجم البرازيلي نيمار للإصابة أثناء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتلعب المباراة في حضور جماهيري على أرض الفريق التركي حيث تشهد الكثير من الإثارة والتي كانت محتملة قبل بداية اللقاء.

وفي الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف، جاءت ضربة غير متوقعة لباريس سان جيرمان ومدربهم توماس توخيل.

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ودون أي التحام، سقط نيمار على الأرض وبدا أنه يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر قبل أن يخرج من الملعب تحت صافرات استهجان جماهير باشاك شهير التركي.

وخرج النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر شوط المباراة الأول ليتم تعويضه بالبديل بابلو سارابيا في تبديل اضطراري.

ويعاني فريق العاصمة الفرنسية في الوقت الحالي من خلاف بين إدارة النادي وبين المدرب توماس توخيل بسبب الميركاتو ثم تراجع النتائج في الموسم الجديد.

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يذكر أن نيمار قد أنهى الموسم الماضي رفقة باريس سان جيرمان في وصافة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونخ في المباراة النهائية.