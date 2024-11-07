سوء التغذية والانضباط .. أخصائي يكشف سبب إصابة نيمار دا سيلفا

تعرف على السبب الحقيقي وراء إصابة نيمار دا سيلفا

كشف البروفيسور فوزي الجاسر أخصائي جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، عن سبب تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال للإصابة، على الرغم من عودته منذ فترة بسيطة إلى الملاعب.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، غاب على إثرها لمدة عام كامل عن الملاعب، ليتعرض للإصابة مرة أخرى بعد العودة للملاعب خلال مباراة الهلال الأخيرة ضد الاستقلال الإيراني، ليتأكد غيابه لمدة 4 أسابيع على أقل تقدير.

وكشف الجاسر خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" عن أن سبب إصابة نيمار هو عدم اكتمال التأهيل البدني الذي أجراه بعد جراحة الركبة، من التمارين والتغذية والانضباط.

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وأضاف: "لو باقي عضلات نيمار سليمة للاعب إضافة إلى الانضباط في البرنامج التأهيلي لم تكن تحدث مثل هذه الإصابة، كان يفترض عودته بشكل تدريجي بعد اكتمال البرنامج المعد والتأكيد من جاهزيته من خلال إجراءات اختبارات قياسية مكثفة، ومن ثم دخول المباريات الرسمية حال وصول اللاعب إلى خط النهاية".

ويُعاني نيمار من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الاستقلال بدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أكدت الصحيفة على أن سبب تلك الإصابة هو البرنامج التأهيلي.