الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

إصابة نجم غانا بجلطة مميتة

آخر تحديث
التعليقات()
Dino Panato/Getty Images
اللاعب تم نقله للمستشفى وبدأ العلاج فوراً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي أن لاعبه الدولي الغاني إيمانويل أجيمانج بادو تعرض للإصابة بجلطة في الساعات الماضية.

وانضم بادو إلى صفوف فيرونا الصاعد للدرجة الأولى هذا الموسم قادماً من أودينزي على سبيل الإعارة هذا الصيف.

يوفنتوس يؤكد تعرض رونالدو لإصابة خفيفة

اختيارات المحررين

وقال فيرونا إن بادو تعرض لجلطة على مستوى الرئة، وتم نقله للمستشفى المحلي المتخصص بالقلب للمتابعة والفحوصات وبداية العلاج.

وأكد بيان النادي أن اللاعب حالته مستقرة، وأنه سيكون تحت الملاحظة في الأيام المقبلة.

بيانيتش: ما يحدث في روما "لغز"، وأليجري مفجر الضحك

وتعد جلطات الرئة من الأخطر لأنها قد تتسبب في قطع الدماء عنها، وبالتالي تؤثر على التنفس بشكل طبيعي.

ولم يوضح فيرونا مدة ابتعاد بادو، ولكن يتوقع غيابه عن أولى مباريات الفريق للموسم بكأس إيطاليا الأسبوع المقبل مع كريمونيزي.

إغلاق