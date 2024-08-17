موسمه انتهى من الجولة الأولى.. إصابة مرعبة في الدوري الإنجليزي!

إصابة قوية للاعب نوتينجهام فورست...

شهدت مباراة نوتينجهام فورست، وبورنموث، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، إصابة مرعبة للبرازيلي دانيلو، لاعب نوتينجهام، في شوط اللقاء الأول.

وبعد مرور أقل من ربع من المباراة، وفي كرة مشتركة مع لاعب بورنموث، سقط دانيلو صاحب الـ 23 عامًا، بشكل خاطئ تسبب في التواء للكاحل، وسط حالة قلق لكل من في الملعب.

وبعد سقوط اللاعب البرازيلي، تدخل الطاقم الطبي بشكل سريع لمحاولة إنقاذ اللاعب، وتم تغطيته بغطاء لإخفاء إصابته عن الجماهير، ثم غادر الملعب على نقالة في إصابة قد تنهي موسمه.

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ولم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن عن تفاصيل إصابة دانيلو، من ناديه إلا أنه وبحسب التقارير الصحفية، فإن تلك الإصابة في الركبة والكاحل، قد تبعد النجم البرازيلي عن الملاعب لفترة طويلة.

جدير بالذكر أن دانيلو، قد انضم إلى نوتينجهام فورست، في يناير 2023 وتألق مع فريقه منذ ذلك الحين وأصبح من العناصر الأساسية، وشارك مع فريقه في 50 مباراة بكافة المسابقات تمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.