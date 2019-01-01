إصابة مبابي تهدد ظهوره في نهائي كأس فرنسا

المدرب الألماني توماس توخيل في ورطة كبيرة

أصبح كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، مهدداً بالغياب عن مواجهة فريقه مع رين في نهائي كأس فرنسا.

مبابي غادر الحصة التدريبية لباريس اليوم الجمعة، والتي أجراها الفريق الفرنسي استعداداً للمباراة المقامة غداً.

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المهاجم الشاب شعر بآلام قوية في العضلة الخلفية لساقه، ليتم نقله إلى المستشفى بشكل فوري للخضوع لبعض الفحوصات.

ويطمح المدرب توماس توخيل في عدم خطورة إصابة مبابي، حتى يلحق بالمباراة الهامة أمام رين.

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وفي حالة عدم جاهزية مبابي، سيلجأ الألماني للدفع بكل من نيمار، إديسون كافاني وأنخيل دي ماريا بالخط الأمامي.

يذكر أن مبابي نجح في تسجيل 36 هدفاً وصنع 17 في 40 مباراة لعبها مع باريس هذا الموسم.