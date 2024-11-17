استغل الإصابة.. ليفاندوفسكي يصطحب صفقة برشلونة الجديدة للملاهي!

ليفاندوفسكي يقضي وقتًا ممتعًا مع صفقة برشلونة الجديدة...

يقدم روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، مستويات مميزة هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، تحت قيادة المدرب هانز فليك، ويحصل المهاجم البولندي، في الوقت الحالي، على قسط من الراحة بسبب إصابته قبل فترة التوقف الدولي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي، استغل إصابته وفترة التوقف الدولي، للخروج والتنزه مع عائلته، وبرفقة فويتشيك شتشيسني، لاعب برشلونة الجديد.

وأشار التقرير إلى أن ليفاندوفسكي، وعائلته قضيا وقتًا ممتعًا مع مواطنه، لتعزيز الروابط بين العائلتين قبل استئناف الموسم، في ظل الأنباء التي أفادت إلى رغبة برشلونة، في تجديد عقد الحارس البولندي.

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وكان شتشيسني، صاحب الـ 34 عامًا، قد انضم إلى برشلونة قبل أسابيع، ليكون بديلًا للحارس تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وينتظر الحارس البولندي، الفرصة للحصول على مشاركته الأولى بألوان قميص الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستئناف مبارياته عقب نهاية فترة التوقف الدولي، عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيجو، مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.