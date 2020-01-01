ما هي إصابة كريستيانو رونالدو التي ستغيبه عن مباراة البرتغال وكرواتيا؟

تعرف على حجم إصابة كريستيانو رونالدو التي ستبعده عن التواجد مع منتخب البرتغال أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية وكم من الوقت سيحتاج للعودة للملاعب؟

صُدِم الجميع بأنباء غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب البرتغال أمام منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة، وازدادت التساؤلات حول مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب بشكلٍ عام.

رونالدو أنهى موسمه بصورة طبيعية مع يوفنتوس، حيث حقق لقب الدوري الإيطالي وكان الهداف الثاني له خلف تشيرو إيموبيلي، ثم حضر في خروج البيانكونيري من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليون في مفاجأة لم تكن متوقعة.

ذهب الدون إلى إجازته السنوية، ثم عاد مجددًا لتدريبات يوفي بقيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، وأخيرًا انتقل إلى معسكر منتخب البرتغال للمشاركة في التوقف الدولي الأول منذ قرابة العام، في المباريات المؤجلة تحديدًا من شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

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في هذا التقرير سنتعرف على حجم إصابة كريستيانو رونالدو ومدة غيابه عن الملاعب.

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ما هي إصابة كريستيانو رونالدو التي ستغيبه عن مباراة البرتغال وكرواتيا؟

إصابة كريستيانو رونالدو ليست إصابة خطيرة، حيث تعرض لعدوى في قدمه اليمنى بسبب لسعة نحلة له، الأمر الذي أدى إلى تورم جعله يبتعد عن التدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

وحول ذلك، قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن إمكانية ظهور رونالدو في مباراة كرواتيا "هناك شكوك كبيرة حول جاهزيته بنسبة 100% للمباراة".

وأضاف "كان يتدرب بصورة طبيعية، قبل أن يشعر بتورم في قدمه بسبب لسعة نحلة، الآن علينا الانتظار حتى يتعافى بشكل كامل".

ما هي مدة غياب كريستيانو رونالدو عن الملاعب بسبب الإصابة؟

لا يفترض أن تتسبب الإصابة الحالية في غياب طويل لكريستيانو رونالدو عن الملاعب، المؤكد أنه لن يتواجد فقط في مباراة البرتغال وكرواتيا.

تزداد فرص مشاركة الدون أمام السويد يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتواجد بشكلٍ طبيعي مع يوفنتوس في افتتاح الدوري الإيطالي المقرر له يوم 19 سبتمبر الحالي.

بشكلٍ عام، تظل فرضية مشاركة رونالدو نفسها في مباراة كرواتيا قائمة بحسب مدربه سانتوس، الأمر كله يتعلق الآن بسرعة تعافيه وانخفاض التورم الموجود في قدمه.