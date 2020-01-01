إصابة كانتي تضرب تشيلسي قبل مواجهة بايرن ميونخ

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة بإصابة كانتي قبل مواجهة بايرن ميونخ

تلقى تشيلسي ضربة قوية بإصابة متوسط ميدانه الدولي الفرنسي نجولو كانتي، وذلك قبل أسبوع واحد من مواجهته المنتظرة أمام بايرن ميونخ.

وخرج كانتي مصابًا في شوط المباراة الأول، في المواجهة التي تجمع تشيلسي أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبعد حوالي نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول، تعرض كانتي لإصابة أسقطته أرضًا، ما تطلب تدخل الجهاز الطبي لتشيلسي.

وتم استبداله بالشاب ميسون ماونت بعدما بدا أن الإصابة تتطلب خروجه، ليتلقى فرانك لامبارد ضربة قوية قبل مواجهة دور الستة شر لدوري أبطال أوروبا أمام العملاق البافاري.

ولم يكد لامبارد يلتقط أنفاسه من إصابة هودسون أودوي ولوفتس تشيك وتامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش، الذين عادوا للملاعب للتو، قبل أن يتلقى إصابة كانتي.

وبعدها بدقائق قليلة، خرج كريستيانيسين بعد تلقي ضربة في أنفه تسببت في نزيف، ليعوضه كورت زوما ويخسر لامبارد تبديلين في شوط واحد.

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يذكر أن تشيلسي سيستضيف بايرن ميونخ مساء الثلاثاء بعد القادم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.