إحباط في أكاديمية ريال مدريد بسبب بديل كارباخال.. وصفقة "مجانية" أقرب من أي وقت مضى!

ما خطة أنشيلوتي؟

لا يتوقف الحديث في العاصمة الإسبانية عن خطة ريال مدريد بشأن بديل الظهير الأيمن داني كارباخال، الذي تعرض لإصابة كبيرة أنهت موسمه.

وأصيب كارباخال خلال مواجهة فياريال أول أمس السبت، بعدما ارتطمت ركبته باللاعب يريمي بينو، ليسقط على الأرض وهو يصرخ ويبكي بشدة، قبل أن يخرج من الملعب على "نقالة"، وأعلن ريال مدريد أنه تم تشخيص إصابة النجم الإسباني بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، بجانب تمزق في الرباط الجانبي الخارجي، بالإضافة إلى تمزق في وتر "popliteus" بالساق اليمنى.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن إدارة الملكي لا تفكر في دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل التعاقد مع لاعب جديد، في ظل ثقة أنشيلوتي الكاملة بلوكاس فاسكيز، وإيدر ميليتاو وفيدي فالفيردي كخيارات بديلة.

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ولفتت إلى أن أنشيلوتي قد يستعين بأحد لاعبي أكاديمية الشباب، لكن التوقعات ليست مثالية، ففي فالديبيباس لا يثقون في التزام أنشيلوتي تجاه أي لاعب محلي"، علمًا بأن "ديفيد خيمينيز ولورين أجوادو" هما الظهيران الأقرب إلى الفريق الأول، حيث تم استدعاء الأول لمباراة ألافيس (جلس على مقاعد البدلاء)، وشارك الثاني في جولة الولايات المتحدة الأمريكية الصيفية (لعب بضع دقائق).

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن انضمام ترينت ألكسندر-أرنولد ظهير ليفربول إلى ريال مدريد كلاعب حر في صيف 2025، أصبح احتمالًا حقيقيًا للغاية، في ظل عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده مع الريدز، وحاجة الميرنجي لخدماته.

ويرتبط أرنولد بعلاقة صداقة قوية للغاية مع نجم ريال مدريد جود بيلينجهام (زميله في منتخب إنجلترا)، ما سيسهل من عملية اندماجه في غرفة ملابس النادي الملكي.