انتهى موسمه؟ الكشف عن مدة غياب فابينيو عن الاتحاد بعد الإصابة

تعرف على المدة التي سيغيبها فابينيو عن الملاعب بسبب الإصابة

كشف نادي الاتحاد عن طبيعة إصابة النجم البرازيلي فابينيو تفاريس لاعب وسط الفريق، وأيضًا مدة غيابه عن الملاعب، بعدما تعرض لها خلال مواجهة الهلال الأخيرة.

وخرج فابينيو في الدقيقة 14 من زمن مباراة الاتحاد ضد الهلال، بعدما تعرض للإصابة، بالمباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي على ملعب الجوهرة المشعة.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد خلالها على أن فابينيو يُعاني من إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى، امتد أثرها إلى الوتر الموجود داخل النسيج العضلي.

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وأشار نادي الاتحاد عبر بيانه إلى أن فابينيو سيحتاج إلى برنامج علاجي لمدة 10 أسابيع مقبلة، وذلك من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب.

وبتلك المدة، سيغيب فابينيو عن صفوف نادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي، حيث ستكون عودته لن تكون قبل يونيو القادم.