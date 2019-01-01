ما هي إصابة سواريز أمام بلباو؟ وما هي المباريات التي سيغيب عنها؟

تعرض سواريز للإصابة بعد نصف ساعة فقط من أولى مباريات برشلونة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، فما هي المدة التي سيغيبها اللاعب؟

أبانوب صفوت

لم يحظَ لويس سواريز ببداية جيدة للموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد أن أُصيب في المباراة الافتتاحية أمام أتلتيك بلباو ليعاني برشلونة من فقدان أثنين من أفضل لاعبيه وهما السفاح الأوروجوياني بالإضافة إلى ليونيل ميسي، ليخسر البلاوجرانا المباراة الأولى في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف.

لم يستطع لويس سواريز استكمال الشوط الأول من المباراة بعد أن شعر بألم في إحدى ساقيه، وطالب الجهاز الفني بتبديله، ليحل البرازيلي رافينيا عوضاً عنه بعد أن خرج كوتينيو من القائمة تماماً لأنه على وشك الانضمام لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة، وهو ما يترك البلاوجرانا في حيرة كبيرة لتعويض مهاجم ليفربول السابق.

في هذا التقرير سنتعرف على إصابة لويس سواريز، كيف حدثت؟ والمدة التي سيغيب عنها مع فريقه برشلونة الذي اضطر لبدء موسمه بدون أبرز نجومه ويخشى من نفس المصير أمام بلباو في قادم الجولات.

ما هي إصابة لويس سواريز؟ وما هي مدة غيابه؟

أُجريت بعض الفحوصات الطبية للمهاجم لويس سواريز عقب نهاية لقاء أتلتيك بلباو الذي أُقيم في سان ماميس، وأثبتت تعرض اللاعب لإصابة في ربلة الساق اليمنى، وأضاف الحساب الرسمي للنادي بأن مدة تعافيه تعتمد على مدى استجابته للعلاج في الفترة المقبلة، لكن من المتوقع ألا تطول.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii — FC (@FCBarcelona) August 17, 2019

من المرجح غياب سواريز لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر، خاصةً وأنه تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المُقبل، مما يعني أن إصابة اللاعب لن تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، خاصةً وأن المهاجم الأوروجوياني كان قد سبق وأن عاد قبل الموعد المحدد لشفاءه من بعض الإصابات.

كيف تعرض لويس سواريز لهذه الإصابة؟

التقطت الكاميرات لويس سواريز في الدقيقة 31 من عمر المباراة وهو يحاول الوقوف على كلتا قدميه بصعوبة ممسكاً بساقه اليمنى، حتى بعد أن أُتيحت له فرصة لتسجيل هدف لأنه لم يتمكن من ترك مكانه بسهولة وذهبت إليه تمريرة خاطئة من الخصم لم يستغلها، ومن بعدها عاد ليسير بصعوبة مرة آخرى.

أشار بعدها فوراً للجهاز الفني وطالب بتغييره لأنه لم يقدر على استكمال المباراة ليغادر أرض الملعب متأثراً بإصابته التي تركت انطباعاً حزيناً على وجه اللاعب الذي لطالما تحمل على نفسه كثيراً في مرات سابقة، ولكن الألم كان أكبر من قدرته هذه المرة، ولم يغامر بالبقاء داخل أرض الملعب.

بداية الموسم، والمباريات التي سيغيب عنها سواريز

سيغيب هازارد لمدة شهر على الأكثر عن مباريات برشلونة، مما يعني استبعاده عن بداية الموسم الجديد والذي سيشهد بعض المواجهات الصعبة للعملاق الكتالوني.

سيلعب البلاوجرانا في هذه الفترة ثلاثة مواجهات في الدوري، حيث سيلاقي ريال بيتيس في الجولة الثانية على ملعب كامب نو، قبل أن يسافر لمواجهة أوساسونا العائد حديثاً للدوري الإسباني على ملعبه الصعب "السادار"، ومن ثم سيستضيف فالنسيا على ملعبه في لقاءات الجولة الرابعة.

اقرأ أيضاً.. برشلونة يكشف إصابة لويس سواريز

من المقرر أن يغيب سواريز عن منتخب بلاده في التوقف الدولي المقبل والأول في الموسم الجديد، ولكن بعد استدعائه، من الوارد جداً مشاركته خاصةً وأن اللاعب لا يحبذ أبداً الغياب عن تأدية الواجب الوطني.

المباريات التي سيغيب فيها سواريز عن برشلونة:

المباراة الموعد البطولة الملعب ريال بيتيس - برشلونة السبت 25 أغسطس 2019 ،

24 ذي الحجة 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني كامب نو أوساسونا - برشلونة السبت 31 أغسطس 2019 ،

29 ذي الحجة 1440،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني السادار برشلونة - فالنسيا الأحد 14 سبتمبر 2019 ،

13 محرم 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني كامب نو

كيف سيلعب برشلونة في غياب لويس سواريز؟

يملك برشلونة أكثر من حل لتعويض الأوروجوياني، أبرزهم إعادة عثماني ديمبيلي إلى التشكيلة الأساسية مع الدفع بالوافد الجديد جريزمان في مركز الهجوم خاصةً وأنه لعب في هذا المركز عدة مرات مع أتلتيكو مدريد، ولا يوجد أي شك في قدرات الفرنسي التهديفية والتي ستمكنه من تعويض سواريز.

يمكن لفالفيردي الدفع بالأرجنتيني ميسي كمهاجم والاستعانة بجريزمان على الطرف الأيسر وهو المركز الذي اعتاد على اللعب فيه مع ريال سوسيداد، مع تواجد ديمبيلي على الجهة اليمني، هناك أيضاً طريقة لعب 4-4-2 بتواجد جريزمان بجانب ميسي في خط المقدمة ورافينيا وديمبيلي على الأطراف.

شهدت مباراة أتلتيك بلباو الدفع بالمهاجم الواعد كارليس بيريز في الدقيقة 74 من عمر المباراة، مما يعني أنه يحظى بثقة المدرب، ومن الوارد أن يمنحه الفرصة في المباريات المقبلة كمهاجم صريح مع الاحتفاظ بتواجد ميسي وجريزمان في التشكيلة الأساسية.