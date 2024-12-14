نقطة مضيئة بعد إصابة سالم الدوسري .. قرار مفاجئ لمنتخبات "خليجي 26" قبل انطلاق البطولة

مفاجأة لمنتخب السعودية بعد إصابة القائد سالم الدوسري..

استقر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على قرار جديد بشأن المشاركة في بطولة خليجي زين 26، والتي تقام خلال الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى الثالث من يناير 2025.

وأسفرت قرعة كأس الخليج العربي، عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثانية، برفقة العراق، حامل اللقب، البحرين، اليمن، بينما تضم المجموعة الأولى، منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عمان.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن اتحاد كأس الخليج العربي، قرر رفع قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة، إلى 26 لاعبًا، بدلًا من 23 لاعبًا، على أن تسلم المنتخبات المشاركة قوائمها النهائية، الجمعة المُقبلة.

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وطبقًا لنظام البطولة، فإنه في حالة رغبة أي منتخب مشارك، باستبدال لاعب مصاب بآخر، يمكن إبلاغ الجهة المنظمة قبل انطلاق صافرة بداية المباراة الأولى بـ24 ساعة، على أن يكون ضمن القائمة الأولية، التي تضم 35 لاعبًا، والتي أرسلتها كافة المنتخبات المشاركة بالأمس.

ويشترط لاستبدال اللاعب، أن تثبت إصابته بتقرير طبي من مستشفى معتمد من الجهة المنظمة للبطولة، ويتم إبلاغ الفرق باسم المستشفى المعتمد، قبل انطلاق المنافسات، وفق المادة الرابعة من اللائحة الخاصة بالبطولة، بعنوان "أهلية اللاعبين".

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب السعودي، قد تشهد تغييرًا، حال ثبوت إصابة سالم الدوسري، قائد الأخضر، وعدم قدرته على المشاركة في البطولة الخليجية بشكل رسمي.