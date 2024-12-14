"لدي معلومات تؤكد ذلك" .. رسالة تربك المنتخب السعودي حول إصابة سالم الدوسري قبل خليجي 26

هل يشارك سالم الدوسري في كأس الخليج العربي؟

تلقى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، ضربة موجعة بشأن إصابة سالم الدوسري، قائد الأخضر، قبل منافسات بطولة كأس الخليج العربي، التي تستضيفها الكويت في الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى 3 يناير المُقبل.

وتعرض الدوسري للإصابة بكسور خفيفة في الوجه، على خلفية مشاركته في مباراة الهلال ضد الرائد، بالجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، بعد اصطدام قوي بالرأس مع أحد لاعبي المنافس، ليغادر ملعب المملكة أرينا عبر سيارة طبية، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وتواجد سالم الدوسري في تجمع اللاعبين خلال معسكر الرياض، حيث يجري المنتخب السعودي، برنامجه الإعدادي لكأس خليجي 26، ليثير التوقعات بشأن إمكانية مشاركته مرتديًا قناع الوجه، وأن يخوض منافسات البطولة من مراحلها الإقصائية، حال التأهل من دور المجموعات.

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في المقابل، ذكر الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن سالم الدوسري لن يشارك في كأس الخليج العربي، سواءً في المجموعات أو أي مرحلة إقصائية.

وأضاف "لا يوجد لاعب محلي تأثيره أكبر من سالم الدوسري، وغيابه مؤثر جدًا، ولكني لا أجد أي عذر للاتحاد السعودي والمدرب هيرفي رينارد، رغم قوة المنتخبات المشاركة؛ فالشارع الرياضي السعودي يحتاج تحقيق بطولة، بعد غياب سنوات، وخاصة أن الدوري متوقف لمدة شهر، وأقمت معسكرًا إعداديًا لمدة بين أسبوع و10 أيام".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من بطولة كأس خليجي 26، حيث يواجه العراق - حامل اللقب - والبحرين واليمن.