إصابة زانيولو تفسد انتقال أشلي يونج للدوري الإيطالي

يبدو أن كونتي سيصرف النظر عن الصفقة

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن فرص مدافع مانشستر يونايتد أشلي يونج في الذهاب إلى صفوف إنتر ميلان، تقلصت أكثر من أي وقت مضى.

وكانت أغلب المصادر الإيطالية تتحدث عن رغبة أنطونيو كونتي في تدعيم دفاعه بلاعب أستون فيلا الأسبق، لحل معضلة النقص العددي الحاد في الدفاع، بعد سلسلة الإصابات الأخيرة التي خلطت أوراق مدرب المدرب.

لكن بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، فإن وصيف جنة كرة القدم، أوشك على إبرام صفقة تبادلية مع روما، على إثرها لن تتم صفقة انتقال صاحب الـ34 عامًا إلى "جوسيبي مياتزا".

وقالت الشبكة، إن الإصابة القاسية التي ألمت بجوهرة الذهاب نيكولو زانيولو بتمزق في الرباط الصليبي، جعلت ناديه العاصمي يعرض على النيراتزوري ضم ماتيو بوليتانو، مقابل ذهاب ليوناردو سبينازولا إلى الجزء الأسود والأزرق لمدينة ميلانو.

وأصيب الموهوب الإيطالي أثناء مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع، التي خسرها روما أمام بطل آخر ثماني سنوات يوفنتوس بنتيجة 2-1، لحساب الجولة الـ19 للسيري آ.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أنه في حال تمت الصفقة التبادلية بين الثنائي الإيطالي، فلن يعود كونتي للتفكير في أشلي يونج مرة أخرى.

والمعروف أن الثلاثيني البريطانية سينتهي عقده مع الشياطين مع نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يحسم يونايتد مصيره سواء بالإبقاء عليه حتى نهاية عقده أو الاستفادة منه بأي مبلغ هذا الشتاء، وذلك بعدما رفض تجديد عقده لموسم إضافي.