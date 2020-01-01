ما هي إصابة ديبالا؟ وهل يغيب عن مباراة ليون في دوري أبطال أوروبا؟

بعد أن تعرض لإصابة خلال مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، ما هي إصابة باولو ديبالا وهل يلحق بمباراة ليون في دوري أبطال أوروبا؟

ازدادت قيمة باولو ديبالا كثيرًا بالنسبة لناديه يوفنتوس في هذا الموسم، فقد شكّل ثنائية استثنائية مع كريستيانو رونالدو قاد من خلالها البيانكونيري للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي للعام التاسع على التوالي والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا مع التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن خلال المباراة الأخيرة لليوفي في السيري آ أمام سامبدوريا والتي حسم من خلالها لقب الكالتشيو، تعرض ديبالا إلى إصابة مفاجئة أجبرت المدرب ماوريتسيو ساري على إخراجه من الملعب، لتزداد الشكوك حول مستقبله من المشاركة هذا الموسم.

احتفل الدولي الأرجنتيني مع نادي السيدة العجوز بالتتويج باللقب، ليبقى السؤال هل سيلحق بالمعترك الأوروبي أمام ليون المقرر لها في السابع من أغسطس؟ هُزم اليوفي ذهابًا في فرنسا بهدف نظيف ويحتاج إلى الفوز إيابًا أمام أحد أكثر الفرق عنادًا في أوروبا، مهمة صعبة تنتظر زملاء الدون.

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ما هي إصابة ديبالا؟ وما هي مدة غيابه؟

تعرض ديبالا إلى إصابة خلال مباراة سامبدوريا، وخلال المؤتمر الصحفي أعلن ماوريتسيو ساري أن الإصابة هي إصابة عضلية سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد خضوع اللاعب لكشف طبي.

نشر يوفنتوس مساء الإثنين بيانًا صحفيًا أعلن فيه عن أن إصابة ديبالا هي "إصابة العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر" وذلك نتيجة للفحوصات والأشعة التي خضع لها.

أما بالنسبة إلى مدة الغياب فلم يُعلن النادي الإيطالي أي شيء في هذا الصدد، واكتفى البيان بالتأكيد على تفاؤل الأطباء بعودة اللاعب في وقت قريب إلى الملاعب.

هل يلحق ديبالا بمباراة ليون في دوري أبطال أوروبا؟

يظل موقف ديبالا من المشاركة في مباراة ليون بدوري أبطال أوروبا مجهولًا وضبابيًا إلى حد كبير، لكن ثمة بوادر لا تبشر بالخير لجمهور البيانكونيري.

إصابة العضلة المستقيمة تستلزم راحة لمدة طويلة من أجل التعافي منها، ومع تبقي أسبوعين تقريبًا على مباراة ليون، يكون من الصعب نظريًا أن يلحق الدولي الأرجنتيني بها.

يبقى الإشارة إلى أن اليوفي لم يعلن الموقف النهائي واكتفى بالتأكيد على أن النادي سيتابع الحالة يوميًا، بينما اعتراهم التفاؤل بأن ديبالا سيلحق بمباراة الأبطال.