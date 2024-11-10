"إصابة دفاعية في كل فريق" .. غياب ثنائي الأهلي والعين الإماراتي عن مواجهة النخبة الآسيوية

الأهلي يواجه العين الإماراتي في 25 نوفمبر..

تأكد غياب اثنين من لاعبي الأهلي والعين الإماراتي، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، في 25 نوفمبر الجاري، ضمن حساب الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمر الفريقان بمفترق طرق في البطولة الآسيوية، بعد مرور أربع جولات، حيث تمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة، ليحتل وصافة مجموعة الغرب، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يأتي العين، حامل اللقب، في المركز الثاني عشر والأخير، بنقطة واحدة.

وذكر "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، أن ريان حامد، مدافع الأهلي، يعاني من التواء وتمزق في مفصل القدم، وتقرر غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع، وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

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في المقابل، أكد طبيب العين الإماراتي، نيكولاس تزوروديس، عبر المركز الإعلامي للنادي، أن المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وأثبتت الأشعة أنها تمزق من الدرجة الثانية، ويتوقع غيابه لأربعة أسابيع قبل عودته إلى التدريبات الجماعية.

وكان العين الإماراتي قد أعلن عن تولي البرتغالي ليوناردو جارديم، منصب المدير الفني للفريق، خلفًا للأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي تمت إقالته لسوء النتائج، وكان آخرها في البطولة الآسيوية، هو الخسارة أمام الهلال (4-5) ثم النصر (1-5).