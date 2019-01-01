الدوري الإنجليزي: هيونج مين سون يخلع القلوب بكسر كاحل أندريه جوميش

مشهد لا يسمح به لأصحاب القلوب الضعيفة

شهدت مباراة إيفرتون ضد توتنهام في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لحظة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تعرض لاعب برشلونة السابق أندريه جوميش لإصابة مروعة جراء التدخل الخشن عليه من قبل اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

وفي الدقيقة 79، حاول جناح السبيرز افتكاك الكرة في أقصى الجهة اليمنى، بتدخل بدا طبيعيًا على الدولي البرتغالي، الأمر الذي جعل حكم المباراة مارتن أتكنسون يكتفي بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفريق اللندني.

لكن بمجرد أن وقعت أنظار اللاعب الكوري وحكم المباراة على جوميش الساقط على الأرض، انهار هيونج مين سون من رؤية المشهد القاسي، بخلع كاحل لاعب فالنسيا الأسبق، ليختلط الحابل بالنابل في غضون لحظات لإسعاف جوميش.

الهولندي .. صمام الأمان المانشستراوي لفترة طويلة 🧤🥅

ما هو ترتيبه بين أفضل الحرّاس في تاريخ الدوري الإنجليزي؟🤔 pic.twitter.com/lZ4gVGqZ8d — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 3, 2019

وانتهى المشهد الصادم بطرد هيونج وهو يجهش في البكاء، فيما احتاج جوميش أكثر من 12 دقيقة ليضعه الطاقم الطبي على المحفة، قبل إرساله إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية.

وفي أول تعليق لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على الواقعة، نشرت هذا البيان "البطاقة الحمراء التي تحصل عليها سون كانت لتهديده سلامة اللاعب في تدخله الأول"، في إشارة واضحة إلى أنه سيعاقب لفترة لن تزيد في أسوأ الأحوال عن ثلاث مباريات.