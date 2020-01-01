إصابة جديدة لبيل وريال مدريد يرفض بيعه مجانًا رغم كل أزماته!

متى ينتهي هذا المسلسل؟

غاب جاريث بيل عن مران فريقه ريال مدريد مساء الأربعاء بسبب إصابته في الركبة واكتفى ببعض التمرينات في صالة الألعاب الرياضية.

وعاد بيل لتوه من الجولة الدولية التي شارك فيها مع منتخب بلاده، ويلز، في منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث لعب مباراة بلغاريا ثم عاد إلى مدريد بسبب الإصابة.

الأيام المقبلة يُفترض أن تشهد حلًا نهائيًا لأزمة بيل ومدريد، فمن المؤكد أن اللاعب خارج حسابات زين الدين زيدان للموسم المقبل، وأيضًا النادي يسعى للتخلص منه بسبب راتبه الضخم.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تقريرًا أكدت فيه أن إدارة فلورنتينو بيريز ترفض التخلي عن بيل مجانًا هذا الصيف وإن كانت تُصر على رحيله، وذلك في إطار سعيها لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

بشكلٍ عام، تريد إدارة مدريد إدخال 150 مليون يورو إلى خزينة النادي هذا الصيف من خلال بيع اللاعبين، وحددت مبلغ 25 مليون يورو لبيع بيل، تمامًا كقيمة بيع خاميس رودريجيز إلى إيفرتون.

تظل الأزمة الكبرى التي تجابه إدارة الملكي ليست في أن تجد ناديًا يدفع تلك القيمة، بل في بيل نفسه، ففي حال أن رفض اللاعب تخفيض أجره السنوي البالغ 15 مليون يورو، من المستحيل عمليًا أن يدفع له أي نادٍ هذا الراتب الضخم في ظل أزمة كورونا.

توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو هو النادي الأكثر اهتمامًا ببيل بحسب الصحف الإنجليزية، لكن من المعروف أن داني ليفي، رئيس النادي اللندني، لا يدفع مثل تلك الرواتب بكل حال من الأحوال.

يذكر أن ريان جيجز، المدير الفني لمنتخب ويلز، قد نصح جاريث بيل بصورة غير مباشرة بأن يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف ليحصل على دقائق لعب أكثر ويستعيد مستواه في وقت قريب.

كما تجدر الإشارة إلى أن عقد بيل مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022، وقد أعلن وكيله في أكثر من مرة أنه لا ينوي المغادرة قبل الإيفاء بمدة عقده كاملةً نظرًا للراتب الكبير الذي يتقاضاه حتى وإن كان حبيسًا لدكة البدلاء.