إصابة جديدة في منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر

ينضم جمعة إلى قائمة الغائبين عن مواجهة جزر القمر

تلقى حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم صدمة جديدة، بعدما تأكد غياب المهاجم أحمد جمعة مهاجم المنتخب عن مباراة الفراعنة القادمة أمام منتخب جزر القمر.

وتعرض جمعة لإصابة في الركبة خلال مران المنتخب الصباحي اليوم بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر على أثرها المعسكر.

وبحسب الأشعة التي أجراها اللاعب فلن يتمكن من اللحاق بالمباراة المُقبلة، حيث خرج من حسابات الجهاز الفني.

وينضم جمعة إلى قائمة الغائبين عن مواجهة جزر القمر، بعد إصابة كل من محمد صلاح وحمدي فتحي.

بداية صادمة.. تعادل مصر أمام كينيا في المباراة الرسمية الأولى للبدري

في إطار أخر، غادرت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم القاهرة في طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ومن المتوقع أن تستغرق رحلة المنتخب المصري 9 ساعات حتى تصل إلى جزر القمر، من أجل خوض المباراة الثانية بالتصفيات.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد بدأ مشواره بالتعادل بالتعادل على أرضها مع كينيا بنتيجة (1-1) في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.