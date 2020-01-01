إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف توتنهام

من هو لاعب توتنهام الذي أصيب بفيروس كورونا؟

أكد نادي توتنهام وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفه وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية على لاعبيه تمهيدًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يعود البريميرليج في السابع عشر من الشهر الجاري بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي الوباء في البلاد وحول العالم.

وحول ذلك قال توتنهام في بيان إن هناك شخص مصاب بالفيروس بين صفوفه ولكنه لم يفصح عن الاسم، مؤكدًا أن الحالة لم تظهر عليها أي أعراض.

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وأكد النادي أيضًا أن اللاعبين سيقومون بعزل أنفسهم لـ 7 أيام تنفيذًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل الخضوع للمزيد من الاختبارات.

وكجزء من الاستعدادات لاستئناف النشاط، تقوم أندية كرة القدم في إنجلترا بإجراء فحص شامل للاعبين والموظفين للتأكد من سلامتهم.

وتقوم الأندية في الوقت الحالي بالتدريبات وفقًا للبروتوكول تمهيدًا لعودة المسابقة بعد أسبوعين لاستئناف الجولات التسعة المتبقية.

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يذكر أن توتنهام يحتاج إلى عمل شاق حتى يتمكن من حجز بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، في وقت يحتاج فيه لحصد جميع النقاط المتبقية.