مفاجأة.. ملليمتر واحد كان سيدمر موسم بيلينجهام!

كشف طبيعة إصابة نجم الريال

أعلن ريال مدريد تفاصيل إصابة الإنجليزي جود بيلينجهام نجم الميرنجي، التي تعرض لها خلال الانتصار برباعية نظيفة ضد جيرونا، أمس السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ورغم تسجيله هدفين، إلا أن بيلينجهام تعرض لإصابة خلال المباراة، ما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي لتغييره في الدقيقة 57، وإدخال زميله براهيم دياز.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر، وعودته تعتمد على مدى تعافيه".

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وكتب بيلينجهام، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "سأعود في أسرع وقت.. رسائلكم جعلتني إيجابيًا.. شكرًا لكم مشجعي ريال مدريد".

ويرجح أن تصل مدة غياب بيلينجهام إلى نحو 3 أسابيع، حيث سيغيب عن مواجهة لايبزيج في ذهاب دوري أبطال أوروبا، بجانب 3 مباريات في الليجا أمام "رايو فاييكانو وإشبيلية وفالنسيا".

وفقا لصحيفة "آس"، فإن صاحب الـ20 عامًا كان على بعد "ملليمتر واحد" من تعرضه لإصابة خطيرة كانت ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.