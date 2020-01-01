إصابة إيسكو تزيد أوجاع ريال مدريد

بعد أسينسيو وهازارد إيسكو ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن متوسط ميدان ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو قد تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد عانى من العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة أبرزها تجدد إصابة نجمه إيدين هازارد وخضوعه إلى عملية جراحية ستنهي موسمه.

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وبالنسبة لإيسكو، فقد ذكرت ABC أنه غاب عن التدريبات الجماعية لريال مدريد والتي أقيمت اليوم، واكتفى بالتدرب في الصالة الرياضية.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن سبب الغياب فقط أنه يعاني من بعض الانزعاجات من مباراة الكلاسيكو، لكن لا وجود لأي اصابة خطيرة.

وبناء على ذلك، قد لا يشارك إيسكو في مباراة ريال بيتيس المقبلة لكي لا تفاقم الإصابة وحتى يصبح جاهزًا بنسبة 100% للمواعيد المقبلة.

ويعاني ريال مدريد من غياب عدد من لاعبيه خلال الموسم الحالي وهذه الفترة بشكل خاص، بعد إصابة إيدين هازارد وتواصل غياب أسينسيو وكذلك جاريث بيل وقبله توني كروس الذي عاد سريعًا.

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يذكر أن ريال مدريد سيسعى لحسم مباراة ريال بيتيس من أجل الحفاظ على صدارته للدوري الإسباني والتي استعادها بالفوز في الكلاسيكو مساء الأحد الماضي.