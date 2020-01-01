إشبيلية يعبر روما بسهولة وليفركوزن يضرب موعدًا ناريًا مع إنتر

نتائج متوقعة إلى حد كبير..

تأهل إشبيلية إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد التغلب على روما بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب شاونينسلاند بمدينة دويسبورج الألمانية ضمن دور الـ16.

ولم يتمكن الفريقان من لعب مباراة الذهاب في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ليقر الاتحاد الأوروبي بإقامة النزاع بينهما بنظام المباراة الإقصائية الواحدة على ملعب محايد كالأدوار المتبقية في البطولة كلها.

إشبيلية افتتح التسجيل عبر ظهير ريال مدريد المُعار سيرخيو ريجيلون في الدقيقة 21، ثم أحرز المغربي يوسف النصيري هدف قتل المباراة في الدقيقة 44.

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بهذه النتيجة سيلتقي إشبيلية مع الفريق الفائز من مباراة وولفرهامبتون الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني التي ستقام بعد دقائق، على أن يكون الثلاثاء المقبل هو موعد المباراة.

ولحساب نفس الدور، تأهل باير ليفركوزن إلى ربع النهائي أيضًا بعدما كرر فوزه على رينجرز الاسكتلندي ولكن هذه المرة بنتيجة هدف وحيد كان من توقيع موسى ديابي في الدقيقة 51.

وفي مباراة الذهاب انتصر ليفركوزن في اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما جعل مهمة كتيبة بيتر بوش سهلة إلى حد ما أمام كتيبة ستيفن جيرارد.

بفوز ليفركوزن فإنه سيضرب موعدًا كبيرًا مع إنتر في ربع النهائي في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل بمدينة كولن، وذلك بعد عبور كتيبة أنطونيو كونتي بوابة خيتافي مساء الأربعاء بهدفين نظيفين في دور الـ16.