إشبيلية يسقط بشكل مفاجئ من ميرانديس بثلاثية في كأس إسبانيا

إشبيلية ودع كأس ملك إسبانيا بهزيمة ثقيلة من ميرانديس

سقط إشبيلية في فخ الهزيمة، بثلاثة أهداف لهدف من ميرانديس، في ختام مباريات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة من مجريات اللقاء، عن طريق أياس الذي استلم كرة داخل منطقة جزاء إشبيلية بعد ارتباك دفاعي وسددها في المرمى.

وبعد مرور نصف ساعة من مجريات المباراة، أضاف أياس الهدف الثاني لفريق، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد اللاعبين وسكنت الشباك.

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ومع مطلع الشوط الثاني، أهدر بينا فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثالث، عندما أضاع ركلة جزاء.

أهداف المباراة |



ميرانديس 3 : 1 إشبيلية#كأس_ملك_أسبانيا pic.twitter.com/vAnBvRzJdK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2020

وفي الدقيقة 85 أطلق ألفارو راي رصاصة الرحمة على إشبيلية، بهدف ثالث جاء بتسديدة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها نوليتو بتسديدة قوية في الشباك، مسجلاً هدف حفظ ماء الوجه للضيوف.