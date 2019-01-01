إشبيلية يستعد لتقديم عرضاً جريئاً للاعب ريال مدريد

إشبيلية يسعى للحصول على خدمات اللاعب بعد تقلص فرص مشاركته مع الملكي

فيسبوك تويتر بلال محمد

تستعد إدارة نادي إشبيلية، إلى تقديم عرضاً جريئاً لريال مدريد من أجل الحصول على خدمات لاعبه الشاب داني سيبايوس.

ويشارك سيبايوس مع إسبانيا، في بطولة يورو الشباب في الفترة الحالية، وافتتح التسجيل لمنتخب بلاده في البطولة أمام إيطاليا منذ يومين.

وتشير الأنباء الصحفية، إلى أن المدير الفني لريال مدريد أخبر اللاعب صاحب الـ 22عاماً أنه بإمكانه الرحيل عن الفريق الملكي هذا الصيف.

وباتت مشاركة اللاعب مع ريال مدريد ضعيفة، خاصة بعد تعاقد الأخيرة مع خمس صفقات جديدة حتى الآن على رأسها البلجيكي إيدين هازارد.

رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا وغيرهم من البرازليين في ريال مدريد.. والآن رودريجو جويس أخر المنضمين للقائمة 🇧🇷



من هو أفضل برازيلي أرتدى قميص المرينجي؟ ⚪️ pic.twitter.com/HM5YRMKBkp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

وانضم سيبايوس إلى صفوف الميرنجي في 2017 مقابل 16 مليون يورو، وشارك منذ ذلك الحين في 35 مرة بالدوري الإسباني وسبع مرات في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر سيبايوس سجل خمسة أهداف فقط في مسيرته مع الفريق الملكي، وصنع هدفين فقط.