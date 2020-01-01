مانشستر يونايتد وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2020، والتي تقام في ملعب راين إنيرجي بألمانيا

إشبيلية 1 × 1 مانشستر يونايتد

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48' نهاية الشوط الأول...

47' سوسو يمرر كرة لنافاس الذي يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

46' خطيييييييييرة لليونايتد بتسديدة قوية من برونو يعترضها بونو ببراعة.

45' راشفورد ينطلق بالكرة في اليسار ثم يضم ويرسل تسديدة أرضية تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين بونو

43' تدخل قوي من النصيري على ويليامز، وخطأ على إشبيلية.

41' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء

39' خطأ لمانشستر يونايتد من مكان بعيد ينفذه راشفورد بتسديدة قوية ييبعدها بونو بصعوبة من على يمينه.

35' اندفاع لإشبيلية وتراجع لليونايتد انتظارًا للمرتدات.

33' جرينوود يمرر كرة لبوجبا الذي يمهدها من على يمين القوس لمارسيال الذي يرسل تسديدة من على يساره، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

30' النصيري ينطلق بالكرة في اليسار ويحاول التخلص من ويليامز، لكنه يفقد الكرة.

أما النادي الأندلسي فمشواره كان أصعب بوضوح، ففي البداية كان عليه المرور من فريق قوي مثل روما وقد كان له مراده بهدفين نظيفين، ثم تمكن من خطف الانتصار من وولفرهامبتون بهدف في الثواني الأخيرة في ربع النهائي.

مشوار مانشستر يونايتد لنصف النهائي كان سهلًا بعض الشيء، إذ اجتاز عقبة لاسك لينتس بسبعة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، ثم التقى مع كوبنهاجن في ربع النهائي وفاز عليه بهدف نظيف في الأوقات الإضافية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2019-2020.