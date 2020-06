إشبيلية ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الدوري الإسباني الأولى بعد العودة من فيروس كورونا بين إشبيلية وريال بتيس في الأسبوع 28 من الليجا

إشبيلية 2 × 0 ريال بيتيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

72' فقير يرسا كرة عالية من الوسط للأمام يبعدها الدفاع.

70' تبديلان لإشبيلية كذلك بدخول بانيجا بدلاً من أوكامبوس، ودخول يوسف النصيري بدلاً من دي يونج.

69' تبديلان دفعة واحدة لريال بيتيس بدخول خواكين ولورين مورون بدلاً من إجليسياس وألينيا.

69' عرضية من اليسار عن طريق مورينو يحولها إجليسياس برأسه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

68' حصار من ريال بيتيس لإشبيلية في هذه الأثناء.

67' مورينو يتوغل بالكرة في يسار منطقة جزاء إشبيلية ويحاول إرسال عرضية، لكن الدفاع يبعد الكرة.

66' خواكين يستعد للدخول في هذه الأثناء.

65' منير يحاول التقدم في اليسار، لكن إيمرسون يبعد الكرة إلى الركنية.

64' ريجيلون ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها مورينو في التغطية العكسية.

62' ركنية لإشبيلية من اليمين ينفذها منير بتمريرة لنافاس الذي يرسل عرضية متوسطة الارتفاع على القائم الأول، يحولها أوكامبوس بكعبه للعمق، حيث فيرناندو الذي يرسل رأسية تعبر للشباك من على يسار روبليس.

62' الثااااااااااااااني لإشبيلية عن طريق فيرنانديو.

61' تبديل لريال بيتيس بدخول لاينز بدلاً من تيو.

60' إشبيلية يبدأ السيطرة على المباراة، وريال بيتيس يحاول الخروج من مناطقه.

58' ريجيلون ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يعترضها روبليس ويمسك الكرة.

56' أوكامبوس يسدد ركلة الجزاء على يسار روبليس الذي يطير للجهة الأخرى، فتعبر الكرة للشباك.

56' جووووووووووووول أول لإشبيلية عن طريق أوكامبوس.

55' التأكيد يأتي ويؤكد وجود ركلة جزاء.

55' أنطونيو لاهوز ينتظر قرار حكم الفيديو.

54' ركنية لإشبيلية من اليمين نفذها نافاس بعرضية عبرت إلى يسار المنطقة حيث ريجيلون الذي أرسل عرضية ثانية، ارتقى لها دي يونج لكن بارترا ارتقى فوقه ومنعه من القفز بمرفقه، فاحتسب لاهوز ركلة جزاء وبطاقة صفراء على بارترا.

54' ركلة جزااااااااااااااء لإشبيلية... فرصة التقدم

53' كوندي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

52' أوكامبوس يدخل يسار منطقة الجزاء ويحاول المراوغة، لكن الدفاع يتكتل أمامه ويبعد الكرة.

50' ضغط قوي من إشبيلية في هذه الأثناء، والأبيض يبحث عن التقدم.

49' استحواذ لريال بيتيس على الكرة في محاولة للرد على خطورة منير.

47' خطييييييييييرة لإشبيلية بعرضية من أوكامبوس تصل لخوردان الذي يمررها لمنير فيدور بها ويرسل تسديدة أرضية تصل سهلة لروبليس.

46' بداية الشوط الثاني..

تبديل لريال بيتيس قبل بداية الشوط الثاني بدخول زهير فضال بدلاً من سيدني.

48" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

47' تسديدة قوييية من أوكامبوس يطير لها روبليس ويبعد الكرة من على يساره.

47' منير ينطلق بالكرة حتى منطقة الجزاء ثم يحول التخلص من سيدني، لكنه يفقد الكرة.

46' دقيقتان يحتسبهما الحكم كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' كالعادة منير يمرر الكرة لنافاس الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لريجيلون الذي يرسلها ساقطة إلى منطقة الجزاء، وسيدني يبعد الكرة من جديد.

44' أوكامبوس يحاول المرور في اليمين، لكن مورينو يبعد الكرة للركنية.

43' منير يتلاعب بإيمرسون في يسار منطقة الجزاء ثم يمررها لخوردان الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها سيدني.

43' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض فقير سريعًا.

41' يتعرض لإصابة ويسقط على الأرض، والحكم يوقف اللعب.

40' نافاس يغير وجهة اللعب من اليمين لليسار حيث ريجيلون الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ويحاول تخطي إيمرسون، لكنه يفتك الكرة فيتدخل عليه ظهير الريال السابق بقوة ويشير الحكم إلى خطأ عليه.

38' كاناليس يتقدم بالكرة ثم يرسل تسديدة قوية، لكن بعيدة جدًا إلى ضربة مرمى.

36' فقير يقف على الكرة في اليمين ويحاول الحفاظ عليها، لكنها تخرج منه إلى التماس.

35' تحضير هجوم لريال بيتيس بطيء كالعادة.

34' أوكامبوس يرسل كرة لريجيلون الذي يضم بها في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة بيمناه تصطدم بالدفاع.

33' المباراة تستأنف في هذه الأثناء.

31' توقف في هذه الأثناء من أجل شرب المياه والراحة.

30' محاولات لريال بيتيس الخروج بالكرة، لكن ضغط قوي من إشبيلية يحول دون ذلك.

29' خطأ لإشبيلية في الوسط بعد تدخل من ألينيا على خوردان.

27' خطيييييييييرة لإشبيلية بعرضية من اليسار عن طريق منير، يقابلها دي يونج برأسية إلى يسار روبليس، لكن الكرة تعبر إلى خارج الملعب من على حافة القائم.

26' أوكامبوس يحاول الحفاظ على الكرة في مناطق ريال بيتيس، لكنه يفقدها.

24' تحضير للهجوم من قبل ريال بيتيس الكرة في حيازة ريال بيتيس في هذه الأثناء، لكن لا خطورة على المرمى.

22' تيو يتوغل في اليسار ويدخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية تصطدم بالدفاع.

21' ركنية لإشبيلية من اليمين ينفذها الحدادي بتمريرة لنافاس الذي يرسل عرضية يرتقي لها كوندي ويرسل رأسية، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

20' هدوء في المباراة في هذه الأثناء بعد جمى البدايات.

19' توريس يرسل كرة ساقطة لنافاس المنطلق في اليمين، لكن تسلل على نجم مانشستر سيتي السابق.

17' التقدم الأول مورينو في اليسار حيث يرسل عرضية يبعدها الدفاع الأبيض لركنية.

15' ريال بيتيس بدأ يتقدم إلى مناطق إشبيلية المتراجع في هذه الأثناء.

14' نافاس ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة، يحولها دي يونج برأسه للمرمى، والكرة سهلة في يد روبليس.

14' أوكامبوس يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية، يعترضها روبليس ويبعدها إلى ركنية من على يساره.

13' فقير يسيطر على كرة أمام منطقة الجزاء، ثم يمررها لإجليسياس الذي يفشل في ترويضها على حدود المنطقة فتتحول لإشبيلية.

12' خطأ لريال بيتيس من اليمين ينفذه كاناليس بعرضية خطيرة، لكن الدفاع يبعد الكرة.

11' استحواذ لبيتيس في هذه الأثناء على الكرة لكن في الخلف.

10' حتى الآن ريال بيتيس لم يعد من الكورونا بعد، واكتساح هجومي من جانب إشبيلية.

8' ريجيلون لا يتوقف، الكرة وصلت له في اليسار وكالعادة أرسل عرضية أرضية بعد التقدم في منطقة الجزاء، لكن بارترا يبعد الكرة من على قدم دي يونج.

7' ريجيلون ينطلق في اليسار مرة أخرى ويحاول إرسال عرضية، لكن إيمرسون ينزلق أمامه ويخرج به وبالكرة إلى خارج الملعب، والحكم يشير إلى تماس لريال بيتيس.

6' ريجيلون يرسل عرضية أرضية من اليسار، تصل للحدادي الذي يمرر الكرة للعمق، لكن دفاع ريال بيتيس في الموعد.

5' نافاس ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع الأخضر.

4' أوكامبوس ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها سيدني لركنية من على يسار الحارس.

3" المباراة قوية في البداية في الوسط، ولا خطورة لفريق على الآخر.

2' إشبيلية على اليمين بالأبيض المعتاد، وريال بيتيس على اليسار بالأخضر والأبيض.

1' تنطلق الآن صافرة بداية مباراة إشبيلية ضد ريال بيتس.

دقيقة صمت يقفها اللاعبون قبل بداية المباراة على ضحايا الكورونا، وسيستمر هذا الأمر مع بداية كل مباراة في الليجا حتى نهاية الموسم.

ستلعب المباراة اليوم بدون جمهور في الملعب، وبمجموعة أخرى من إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، كذلك سيكون مسموح لكل فريق 5 تبديلات وليس 3 فقط كما هو معتاد... شكل المباريات والقوانين الجديدة والإجراءات ستجدها هنا.

تشكيل ريال بيتيس:

يبدأ المدرب السابق لريال مدريد روبي بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعببين تضم:

التشكيل | 4-3-3

جويل روبليس

أليكس مورينو - سيدني - مارك بارترا - إيمرسون

كارليس ألينيا - جويدو رودريجيز - سيرخيو كاناليس

كريستيان تيو - بورخا إجليسياس - نبيل فقير

البدلاء: إدجار جونزاليس - أندريس جواردادو - ليون مورون - دييجو لاينز - عيسى ماندي - خواكين - ويليام كارفاليو - أنطونيو باراجان - داني مارتن - ألفونسو بيدرازا - زهير فضال.

تشكيل إشبيلية:

يبدأ المدرب السابق لريال مدريد جولين لوبيتيجي بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعببين تضم:

التشكيل | 4-3-3

توماس فاسليك

سيرخيو ريليجون - جوليس كوندي - دييجو كارلوس - خيسوس نافاس

خوان خوردان - فيرنانديو - أوليفر توريس

لوكاس أوكامبوس - لوك دي يونج - منير الحدادي

البدلاء: سوزو - سيرجي جوميز - سيرخيو إدواردو - ياسين بونو - إيفير بانيجا - جينارو رودريجيز - فرانكو فاسكيز - نوليتو - خوسيه مينا - يوسف النصيري - روني لوبيش

متى سيلعب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.. طالع جدول مباريات الموسم حتى نهايته..

ولجدول ترتيب الهدافين اضغط هنا.

لمتابعة الجدول كاملاً اضغط هنا..

يحتل الأبيض الأندلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المطارد ريال سوسيداد، أما الأخضر والأبيض فيحتل المركز الثاني عشر، لكن هذا لا يعني أي شيء فمباراة اليوم هي ديربي من الديربيات الكلاسيكية في الكرة الإسبانية.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول لمباراة عودة الدوي الإسباني من التوقف بسبب فيروس كورونا بين ريال بيتيس وإشبيلية في الجولة 28، والتي تقام على ملعب رامون سانشيز.