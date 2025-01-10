"تعني ذلك بالثقافة العربية" .. بيتروس يفسر إشارته لجماهير النصر في مباراة الأخدود

بيتروس يشارك في خسارة الأخدود بثلاثية النصر..

قدمت جماهير نادي النصر، لقطة لا تُنسى للاعبها السابق، بيتروس ماثيوس، والذي يلعب في صفوف الأخدود، خلال مباراة الفريقين، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وحقق النصر فوزًا على الأخدود بنتيجة (3-1)، على ملعب الأول بارك، حيث تقدم سافيور جودوين للضيوف، في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد النصر بثلاثية عن طريق ساديو ماني "هدفين" وكريستيانو رونالدو من علامة الجزاء.

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وغادر بيتروس ملعب المباراة، في الدقيقة 74، ليشارك موسونا بديلًا له، قبل أن يفاجأ بتحية حارة من قِبل جماهير النصر، ليرد عليهم بوضع يده فوق رأسه، تقديرًا لتلك المبادرة الطيبة من الجماهير.

وقال بيتروس، في قصة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "يسألني الكثير من الناس، عن لفتة وضع اليد على الرأس، وهذه تعني الامتنان الشديد في العادات والثقافة العربية".

ولعب بيتروس في صفوف النصر، خلال الفترة بين 2018 و2021، ولعب دورًا بارزًا في قيادة الأصفر للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بموسم 2018-2019، كما فاز ببطولتي كأس السوبر السعودي، فضلًا عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة من 14 مباراة، ليحتل المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الأخدود، عند 12 نقطة، في المركز الخامس عشر.