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كأس آسيا

إسماعيل مطر يُشارك في كأس آسيا بالقناع

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تأكد جاهزية جميع اللاعبين 23، الذين اختارهم المدير الفني للفريق الإيطالي ألبرتو زاكيروني

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يؤدي المنتخب الإماراتي لكرة القدم تدريبه الأخير مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية، استعداداً لمواجهة نظيره البحريني في الثامنة من مساء غدٍ في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا.

وتستضيف الإمارات النسخة الآسيوية الـ 17، والتي تنطلق من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبل.

وتأكد جاهزية جميع اللاعبين 23، الذين اختارهم المدير الفني للفريق الإيطالي ألبرتو زاكيروني.

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ومن المنتظر أن يتم خلال المران التركيز على وضع اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيواجه بها فريق البحرين والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ اللقاء.

وأرسلت اللجنة الطبية للبطولة موافقتها على ارتداء قائد المنتخب إسماعيل مطر قناعاً واقياً في رأسه واللعب به دون أن يشكل خطراً على لاعبي الفريق المنافس، وشارك إسماعيل مطر في التدريب، وظهر بمستوى فني وبدني جيد.

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