إسماعيل بن ناصر: محرز الجزائري الأفضل، وتلك نقطة ضعفي

نجم الجزائر يُجيب على أسئلة سريعة حول حياته ومسيرته الكروية

أكد إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان أن رياض محرز نجم هجوم مانشستر سيتي هو أفضل لاعب جزائري حاليًا، واصفًا إياه بأنه لاعب لا يُصدق، وذلك خلال حلوله ضيفًا على حساب ميلان الرسمي على إنستجرام للإجابة على أسئلة الجماهير حول حياته الشخصية ومسيرته الكروية.

وأوضح اللاعب الجزائري أن مباراة ميلان ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 هو اللقاء الذي يتمنى مشاهدته لو عاد به الزمن إلى الخلف، كما كشف عن ثلاثة لاعبين يراهم بمثابة الملهمين بالنسبة له، وهم أندريا بيرلو وتشافي وأندريس إنيستا.

وعن شعوره عند ارتداء قميص ميلان، قال "هو شعور لا يُصدق، خاصة حين أرى رمز دوري الأبطال على كتفي".

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وأوضح بن ناصر أن باولو ديبالا نجم يوفنتوس هو أقوى لاعب واجهه في إيطاليا، فيما أوضح أن مباراة الكأس ضد أودينيزي هي أفضل مبارياته مع الروسونيري.

وأجاب صاحب الـ22 عامًا حول سؤال عن أفضل لحظات مسيرته الكروية قائلًا "الفوز بكأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر، إنه حدث لا يُنسى".

وأشار أخيرًا إلى رغبته في التسجيل بقميص ميلان على ملعب سان سيرو، وأضاف حول نقاط قوته وضعفه "استعادة الكرة من المنافسين وتمريرها عموديًا، رغم أنني مطالب بالمزيد من التحسن في هذا الجانب، أما نقطة الضعف فهي غياب الحسم أحيانًا أمام المرمى، أتمنى أن أكون حاسمًا أكثر في التعامل مع الفرص السانحة".

يُذكر أن ميلان ضم بن ناصر من إمبولي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، وقد أصبح أحد أبرز العناصر وأهمهم في الفريق.