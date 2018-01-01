إسماعيل أحمد: لاعبو العين تعاهدوا على تشريف الكرة الإماراتية

العين يفتتح كأس العالم للأندية مساء غد الأربعاء بمواجهة تيم ويلنجتون النيوزيلندي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إسماعيل أحمد لاعب العين الإماراتي، أن لاعبي الفريق تعاهدوا على تقديم أداءً يشرف الكرة الإماراتية في كأس العالم للأندية.

ويفتتح العين بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة في الإمارات، مساء غد الأربعاء على استاد هزاع بن زايد، أمام ويلنجتون النيوزلندي.

وقال مدافع الزعيم في المؤتمر الصحفي للقاء: "جميع اللاعبين فخورين بالمشاركة في تلك البطولة، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا لتشريف الكرة الإماراتية".

وواصل: "لن تؤثر الهزيمة أمام الوصل، على أدائنا في كأس العالم، نحن نعمل دائماً على تصحيح الأخطاء، تعاهدنا على تقديم أفضل ما لدينا".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة العين وتيم ويلنجتون، يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 15 ديسمبر.