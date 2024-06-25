"لإسعاد جماهير النصر وتحقيق أحلامهم" .. إبراهيم المهيدب يعلن عن هذا الأمر!

رسالة إبراهيم المهيدب إلى النصراويين..

وجّه إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، رسالة إلى جماهير هذا الكيان الرياضي الكبير؛ بعد توليه منصبه رسميًا.

الجمعية العمومية لنادي النصر، قامت مساء يوم الجمعة الماضي، بـ"تزكية" المهيدب رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، خلفًا لمسلي آل معمر.

وأعلن المهيدب في رسالته، التي نقلها الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، فتح أبواب النادي أمام جميع الرجال المنتمين لهذا الكيان الكبير؛ من أجل تحقيق أحلام وتطلعات الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد رئيس العالمي، على أنه وجميع أعضاء مجلس إدارته، من عشاق ومحبي هذا النادي؛ لذلك فهم يتشرفون بمناصبهم، وهدفهم الأول إسعاد الجماهير في كل مكان.

وأضاف: "الجميع في النصر على قلب رجلٍ واحد.. لقد تأكدت من هذا الأمر؛ بعد الالتفاف الكبير الذي حظي به مجلس إدارتي".

وفي النهاية.. قدّم إبراهيم المهيدب، الشكر إلى آل معمر ومجلسه، على الجهد الكبير الذي بذلوه في السنوات الماضية، خلال فترة عملهم في نادي النصر.