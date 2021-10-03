تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول وذلك في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

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إسبانيول 1×0 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدف دون مقابل

43' محاولات بلا خطورة من ريال مدريد قبل انتهاء الشوط الأول

38' سقوط دي توماس في منطقة الجزاء ومطالبة بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

35' ركنية لريا لمدريد لعبها توني كروس بشكل سيء دون أن تسفر عن أي خطورة

29' بطاقة صفراء لكامافينجا بعد تدخل على لاعب إسبانيول

27' رغم تأخر ريال مدريد لكن السيطرة من جانب إسبانيول والدفاع الملكي يتواجد بالمرصاد

22' مجددًا محاولة من كريم بنزيما والإنهاء سهل في يد الحارس

17' جوووووووووووووووول هجة سريعة لإسبانيول من الرواق الأيسر عن طريق إمباربا ليلعبها عرضية أرضية ويتابعها راؤول دي توماس في الشباك

14' محاولة خطيرة لريال مدريد وصلت إلى بنزيما الذي راوغ الدفاع وسدد لكن وصلت سهلة إلى يد لوبيز

11' تدخل قوي من إمباربا على كامافينجا والحكم يحتسب مخالفة وبطاقة صفراء

9' أوووووووووه أمباربا يباغت ريال مدريد بمرتدة سريعة ويسدد بيمناه قوية باتجاه المرمى لكن كورتوا يتألق ويحولها إلى ركنية

4' محاولة أولى من ريال مدريد على الرواق الأيسر وصلت إلى فينيسيوس الذي أعادها للخلف إلى بنزيما ويسدد الأخير سهلة في يد الحارس.

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على لتكون على العناصر الآتية:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ناتشو- ألابا- ميليتاو- لوكاس فاسكيز

كروس - كامافينجا- مودريتش

فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي

عودة توني كروس ✅



بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد إسبانيول 👇 pic.twitter.com/nSop0K68Tj — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 3, 2021

تشكيل إسبانيول:

قرر فيسنتي مورينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-1-4-1



دييجو لوبيز

أدريا بيدروسا - لياندرو كابريرا - جوميز - أوسكار جيل

كيدي بير

أليكس فيدال - سيرجي داردير - أوسكار ميليندو - إمباربا

راؤول دي توماس

📝 Ja tenim l’onze de Vicente Moreno per jugar davant el @realmadrid ! ⚪️ 🔵💪

¡A por todas! #RCDE | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/u4WYjclQjY — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 3, 2021

بينما يحاول إسبانيول الابتعاد عن مناطق الهبوط، إذ حصد الفريق 6 نقاط فقط في أول 7 جولات.

يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة ويرغب في الفوز للابتعاد أكثر خاصة وأنّ أتلتيكو مدريد وصل للنقطة 17 بعد التغلب على برشلونة بالأمس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، والتي تُقام على ملعب آل برات.