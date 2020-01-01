إسبانيول وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة برشلونة ضد إسبانيول في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني 2019-2020

إسبانيول 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

ومن جهة آخرى يقدم إسبانيول أسوأ مواسمه على الإطلاق في السنوات الأخيرة، خاصًة وأنه يتواجد في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط بعد 17 مباراة، مما يجعل الفريق مرشحًا وبقوة للهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني وذلك في حال لم ينتفض بقوة في النصف الثاني من الموسم.



كان برشلونة قد تمكن من اكتساح الأفيس قبل بداية العطلة الشتوية بعد الفوز برباعية مقابل هدف في مباراة شهدت تألق ثلاثي خط الهجوم خاصًة سواريز الذي صنع ثلاثة أهداف وأحرز منها جريزمان وميسي بالإضافة إلى فيدال، ليواصل تواجده في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي لم يلعب مباراته في هذه الجولة والتي ستكون ضد أتلتيك بلباو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./