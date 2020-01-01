إسبانيا تتعادل أمام هولندا وسباعية برتغالية بمشاركة رونالدو

نتائج منطقية في مباريات البرتغال وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا الودية

انتهت قمة الليلة على مستوى المباريات الودية الأوروبية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين المنتخب الإسباني ونظيره الهولندي في مباراة تحمل ذكريات نهائي كأس العالم 2010.

وسجل كاناليس للمنتخب الإسباني في شوط المباراة الأول والذي انتهى بتقدم لاروخا بهدف للا شيء، قبل أن يعدل دوني فان دي بيك النتيجة للمنتخب الهولندي في شوط المباراة الثاني.

أما المنتخب الإيطالي فاكتسح نظيره الإستوني برباعية نظيفة، الأهداف سجلها كل من فريدريكو بيرنارديسكي وريكاردو أورسوليني وفيتشينزو جريفو.

المزيد من الفرق

وانتهت مباراة منتخب البرتغال بطل دوري الأمم الأوروبية وكأس الأمم الأوروبية أمام نظيره منتخب أندورا بسبعة أهداف نظيفة سجل منها كريستيانو رونالدو هدفًا واحدًا معززًا سجله الدولي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

أما المنتخب الألماني فنجح في حسم مواجهته أمام المنتخب التشيكي، بهدف مقابل لا شيء ولكن بأداء مهتز كعادته في الآونة الأخيرة منذ كأس العالم 2018.

وفي مباريات أخرى تغلبت الدنمارك على السويد بهدفين مقابل لا شيء بينما انتهت المباراة المثيرة بين المنتخب الكرواتي ونظيره التركي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

"نحن مجرد دُمى بالنسبة لهم" .. توني كروس يفتح النار على فيفا ويويفا

يذكر أن مواجهات دوري الأمم الأوروبية ستقام الأسبوع المقبل في مباريات ستكون ساخنة وحاسمة إلى حد كبير فيما يخص التأهل للمراحل الإقصائية في ثاني نسخ البطولة.