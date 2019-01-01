كوبا أمريكا

إزاحة الستار عن الشعار الجديد لبطولة كوبا أمريكا 2020

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Getty Images
البطولة ستقام لأول مرة بتنظيم مشترك في أمريكا اللاتينية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عن شعار بطولة كوبا أمريكا 2020، والتي ستقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

وأعلن اتحاد الكونميبول اليوم عن شعار البطولة، والذي تشير ألوانه إلى ألوان علم الدولتين المستضيفتين.

ومن المنتظر أن تُقام قرعة البطولة يوم الثالث من ديسمبر القادم، بمشاركة كل منتخبات القارة العشرة، بالإضافة إلى منتخبي قطر وأستراليا.

وتشهد البطولة، تنظيماً جديدً حيث سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم منتخبات شمال القارة والمجموعة الثانية تضم منتخبات الجنوب.

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ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ويقام بعد ذلك دور الثمانية عن طريق خروج المغلوب وحتى المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن البطولة ستقام في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو، في صيف 2020.

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