إريكسن يروي كيف أصبح مُشردًا بسبب فيروس كورونا!

كريستيان إريكسن نجم توتنهام المنضم لصفوف إنتر يروي تفاصيل معاناته بسبب فيروس كورونا.

كشف النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام السابق وإنتر الحالي عن تفاصيل معاناته في إيجاد مسكن بإيطاليا منذ انضمامه لصفوف النيراتزوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "صن" وأكد خلالها أنه لم يجد منزلًا له حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

وأوضح اللاعب أنه فكر في الاستعانة بمساعدة زملائه من الدوري الإنجليزي أشلي يونج وروميلو لوكاكو لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة وقرر البقاء في مقر النادي.

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وقال إريكسن: "فكرت في الحديث مع روميلو لوكاكو أو أشلي يونج لكن تراجعت، هما بالفعل لديهما أسرهم للاعتناء بهم، والنوم على أريكة أحدهم لـ 14 يومًا فترة طويلة للغاية".

وأضاف: "بدلًا من ذلك قررت البقاء في مقر تدريبات النادي مع طباخ الفريق وخمسة من الأعضاء الذين قرروا عزل أنفسهم هنا لحماية عائلاتهم".

وأردف: "أتدرب في ساحة الانتظار الخاصة بالنادي وفي بعض الأحيان استخدم الطابق الأرضي للركض فيه، أقوم بالجري لـ35 مترًا وأعود من جديد".

وأنهى تصريحاته: "لم ألمس أي كرة منذ سبعة أسابيع، هذه هي الفترة الأطول في حياتي التي ابتعد فيها عنها، وأفتقد ذلك الشعور بشكل كبير".

جدير بالذكر أن إريكسن كان قد شارك مع إنتر في ثمان مباريات بكل البطولات هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله.