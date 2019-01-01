إريكسن يخبر مورينيو بقراره النهائي بشأن مستقبله

بعد 6 سنوات في معقل الديوك

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن صانع ألعاب توتنهام كريستيان إريكسن، أخبر مدربه الجديد جوزيه مورينيو بقراره النهائي بشأن مستقبله.

ومنذ فترة طويلة تحوم الشكوك حول مستقبل الدولي الدنماركي مع أصحاب الجزء الأبيض من شمال لندن، نظرًا لفشل إدارة "الليلي وايتس" في إقناعه بتمديد عقده الذي سينتهي مع أول ساعات يوليو القادم.

وسبق للاعب أياكس أمستردام السابق، أن اقترن اسمع بريال مدريد قبل ونصف، إلا أن مبالغة دانيال ليفي في شروطه المادية حال دون إتمام الصفقة.

أيضًا في الميركاتو الصيفي الأخير، كان مرشحًا فوق العادة للذهاب إلى "مسرح الأحلام"، مع ذلك لم تتم الصفقة، لعدم اتفاق مانشستر يونايتد مع ناديه اللندني.

وصباح اليوم الثلاثاء، أشارت شبكة "ذا أتليتك" إلى أن أيام صاحب الـ28 عامًا في أحدث ملعب في أوروبا باتت معدودة، على اعتبار أنها أبلغ "سبيشال وان"، بحاجته الماسة للبحث عن اكتشاف جديد، بعدما قضى نحو 6 سنوات مع توتنهام.

ولفت التقرير إلى أن نجم الإيرديفيسي سابقًا، فهم مبكرًا أنه لن يكون أساسيًا مع جوزيه مورينيو، بعدما أشركه كبديل أمام أولمبياكوس منتصف الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، وأيضًا لم يعتمد عليه أمام بورنموث.

وفي الختام، رفض المصدر استبعاد سيناريو ذهاب إريكسن إلى "أولد ترافورد" في سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة، وذلك رغم ارتباط اسمه بأندية أخرى إيطالية من نوعية إنتر ميلان ويوفنتوس.

وتُجمع أغلب المصادر أن رئيس توتنهام سيحاول التخلص من إريكسن بأفضل سعر متاح، لتفادي خروجه من النادي بموجب قانون "بوسمان" مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.