إريكسن يترك إنتر بسبب حمل زوجته

نعم عودة إريكسن إلى الدنمارك جاءت لهذا السبب

حصل صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن على إذن بالعودة إلى وطنه ليكون بجانب زوجته الحامل، وبذلك يغيب عن مواجهة إنتر أمام هيلاس فيرونا.

لم يكن كريستيان إريكسن ليبدأ حتى في مباراة اليوم لو لم يعد إلى بلاده ويبدو أن الفريق لن يتأثر كثيرًا بغيابه عن المباراة بشكل نهائي بدلًا من أن يجلس بديلًا ويشارك في الوقت بدل الضائع.

وحول ذلك كشفت صحيفة سكاي سبورتس أن إريكسن قد طلب وحصل بالفعل على إذن من إدارة النادي من أجل العودة إلى بلده الدنمارك، بلا خلافات ولا انفصال.

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السبب في ذلك الطلب هو حمل زوجة صانع ألعاب توتنهام السابق ولذلك قرر اللاعب مغادرة إيطاليا على الفور للبقاء بالقرب منها في هذا الوقت.

وبذلك، ومن وجهة نظر كرة القدم، ينتهي عام 2020 بالنسبة لإريكسن، والجدير بالذكر أن آخر ظهور له كان الأحد الماضي في سان سيرو ضد سبيزيا.

في المجموع، شارك كريستيان إريكسن في 8 مباريات فقط في الموسم الحالي على مستوى الدوري الإيطالي، 4 مباريات فقط كأساسي، و4 كبديل، أغلبها كان في الثواني الأخيرة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2020-2021

يذكر أن إريكسن قريب بصورة كبيرة من الرحيل عن صفوف النيراتزوري خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب خلافات بينه وبين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.